Meses de espera. CP reconhece atraso nos reembolsos a passageiros

"Quando cheguei à estação do Oriente, como havia greve, disseram que o comboio não se ia realizar. A minha preocupação, na altura, foi arranjar um transporte alternativo. Depois, quando ia a caminho do Porto, fui ao site ver como podia pedir o reembolso e dizia lá que o reembolso teria que ser pedido até 15 minutos antes da viagem numa bilheteira, o que eu já não podia fazer", começa por contar.

António Soares explica que seguiu à risca as instruções apresentadas no site da empresa, para pedir o reembolso, mas, passados todos estes meses, continua sem recuperar o dinheiro.

"Passadas duas ou três semanas, como não recebi nenhuma resposta, dirigi-me ao suporte ao cliente presencial, que existe na estação do Rossio, em Lisboa. Disseram-me que não podiam ajudar porque, como tinha sido feito online, eles presencialmente no gabinete não podiam fazer nada. Perguntei quanto tempo é que demorava esta questão a ser resolvida online e responderam-me que chega a demorar um ano, o que eu acho inacreditável para um reembolso ou troca de bilhetes”, afirmou António Soares.

Nas estações do Oriente, em Lisboa, e de S. Bento,(...)

Sónia Rodrigues reconhece que, perante as inúmeras greves, há um volume de pedidos de reembolso "consideravelmente mais elevado" do que seria normal.

A diretora de comunicação da CP esclarece que o reembolso "pode ser feito pela forma de pagamento original, ou, então, por transferência bancária".

"Se adquiriu o seu bilhete online, pode proceder à troca no site da CP até 15 minutos antes da hora da partida, tendo em conta o comboio originalmente reservado", refere ainda.

Reembolso tem de ser feito em 30 dias

Consultada pela Renascença, a DECO remeteu-nos para o Decreto-Lei nº 58/2008, que respeita, nomeadamente, ao regime jurídico aplicável ao contrato de transporte ferroviário de passageiros.

Segundo o ponto 8 do artigo 16.º, o reembolso deve "ser solicitado no prazo de 30 dias após a verificação do atraso" e não apenas 10, como indica a CP.

Para além disso, a alínea b do ponto 8 refere esse mesmo reembolso deve ser "efetuado no prazo máximo de 30 dias a contar da apresentação do pedido".