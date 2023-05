Detido homem suspeito de balear mulher em Espinho

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 24 anos, suspeito de ter baleado uma mulher e roubado um fio de ouro ao filho daquela, em Espinho, no distrito de Aveiro, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, pela prática dos crimes de roubo e homicídio, na forma tentada, ocorridos na tarde do dia 28 de março, num complexo habitacional da cidade de Espinho.

"Na ocasião, o suspeito, acompanhado de outro indivíduo, abordou o ofendido e, com recurso a violência, retirou-lhe um fio em ouro. Alertada pelo barulho, a mãe do ofendido surgiu no local para auxiliar o filho, tendo os agressores utilizado uma arma de fogo e efetuado vários disparos que atingiriam a progenitora e que, apenas por acaso, não causaram a morte", refere a mesma nota.

Quando ocorreram estes factos, segundo a Judiciária, o arguido encontrava-se já em fuga às autoridades, por ter violado a obrigação de permanência na habitação a que estava sujeito no âmbito de processo-crime, atualmente em fase de julgamento, e no qual se encontra acusado da prática de quarto crimes de roubo agravado e três crimes de ofensa à integridade física qualificada.

A PJ refere ainda que o arguido "mudava frequentemente de paradeiro" para evitar a detenção, tendo sido localizado e detido na cidade do Porto.

O detido foi sujeito a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.