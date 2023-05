Tarouca. Acidente com ambulância faz sete feridos

Uma colisão entre uma ambulância e uma viatura ligeira fez, esta terça-feira, sete feridos, na estrada de Gouviães, no concelho de Tarouca.

À Renascença, o comando subregional de Emergência e Proteção Civil do Douro confirmou que os feridos foram todos transportados para o hospital de Vila Real. No entanto, serão apenas feridos ligeiros, transportados para observação.

"Não tiveram ferimentos. Como eram pessoas de idade, foram transportados para o hospital só para observação", garante à Renascença fonte da Proteção Civil.

As autoridades já retiraram as viaturas do local e restabeleceram a circulação na estrada.