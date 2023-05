Os acessos à Ponte 25 de abril encontram-se, esta tarde, muito díficeis. Em causa estão dois acidentes, um em cada sentido.

Confirmado à Renascença, um dos acidentes envolve uma mota e ocorreu na saída das portagens, no sentido sul-norte.

Já no sentido contrário, o acidente aconteceu no centro do tabuleiro da ponte 25 de abril.

O trânsito encontra-se muito congestionado.

[em atualização]