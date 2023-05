Greve da CP pode ter impacto já a partir desta terça-feira

A greve da CP - Comboios de Portugal marcada para esta quarta-feira pode ter impacto já a partir desta terça-feira nos serviços de transporte, tal como no dia seguinte da greve - 1 de junho, quinta-feira, avança a empresa através de comunicado publicado no site.

"Informamos que, por motivo de greve convocada pelos sindicatos SFRCI, SINFA e SNTSF, para o período compreendido entre as 00h00 e as 23h59 do dia 31 de maio de 2023, preveem-se fortes perturbações na circulação ferroviária, em todos os serviços, com possível impacto nos dias anterior e seguinte ao período da greve, a 30 de maio e 1 de junho", lê-se na nota.

Contudo, serão assegurados serviços mínimos para 30% dos comboios urbanos e regionais e 25% para comboios de longo curso, já que o Tribunal Arbitral decretou serviços mínimos para a greve na CP.

O Tribunal Arbitral considerou que a proposta apresentada pela CP, de serviços mínimos entre 50% e 75% dos comboios programados, era “manifestamente inadequada e desproporcional”, pondo “em causa a própria noção de ‘serviços mínimos’” e diminuindo “ a extensão e o alcance do conteúdo essencial do direito à greve”.



Para o tribunal, aquela proposta equivalia a “privar os utilizadores dos comboios da CP da possibilidade de circular naquele meio durante a totalidade do período coberto pelos avisos de greve “e, na prática, para muitos deles, a não poderem deslocar-se para o trabalho, a escola, o hospital, etc.”.