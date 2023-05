Centro Hospitalar de Setúbal contratou 11 novos médicos-especialistas, mas abriu 40 vagas

O Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) contratou 11 novos médicos especialistas que vão reforçar diversas especialidades da unidade de saúde, após a abertura de 40 vagas para recrutamento de profissionais recém-especialistas, anunciou hoje a instituição.

Segundo o CHS, os novos médicos contratados desde fevereiro vão reforçar as especialidades de Cardiologia, Cirurgia Geral, Gastrenterologia, Imunoalergologia, Oncologia Médica, Pediatria Médica, Urologia, Neurologia, Ginecologia/Obstetrícia, Doenças Infecciosas, Medicina Interna.

Em comunicado, o conselho de administração do CHS congratula-se com admissão dos profissionais, felicitando-os pelo início de funções na unidade de saúde.

A contratação dos 11 novos clínicos fica, no entanto, muito aquém das 40 vagas abertas e das necessidades do CHS, que se depara desde há alguns anos com falta de pessoal médico para dar resposta a mais de 200 mil pessoas dos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra e de diversos municípios do Litoral Alentejano.

A falta de pessoal médico já levou a Direção Executiva do SNS a determinar o encerramento da Urgência Pediátrica do CHS em fins de semana alternados, situação que se deverá manter até 30 de junho, mas os constrangimentos nos atendimentos de doentes também têm sido frequentes na Urgência de Obstetrícia e na Urgência Geral do Centro Hospitalar de Setúbal.