Bragança e Vila Real sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

Devido à previsão de chuva forte acompanhada de trovoada, os distritos de Vila Real e Bragança vão estar esta terça-feira sob aviso amarelo.

O aviso amarelo vai vigorar entre as 12h e as 21h, por causa da previsão de aguaceiros localmente fortes, por vezes de granizo, e acompanhados de rajadas fortes e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta terça-feira é de aguaceiros, em especial durante a tarde e no interior Norte e Centro, onde poderão ser localmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.

Em perigo elevado de incêndio, o IPMA colocou esta terça-feira, os concelhos de Évora, Alvito, no distrito de Beja, e Tavira, no distrito de Faro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius (em Évora) e os 16 (em Coimbra e Aveiro) e as máximas entre os 16 (na Guarda) e os 25 (em Beja).