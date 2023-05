Médicos e enfermeiros das Caldas da Rainha reforçam maternidade de Leiria

Médicos e enfermeiros do Serviço de Obstetrícia do Hospital das Caldas da Rainha vão reforçar o Hospital de Leiria até outubro para dar resposta às grávidas da região Oeste durante o encerramento da maternidade caldense, foi hoje anunciado.

Durante o período de encerramento da Maternidade do Hospital das Caldas da Rainha para obras, "equipas de profissionais do Serviço de Ginecologia - Obstetrícia vão reforçar a equipa do Hospital de Leiria", anunciou a presidente do Conselho de Administração (CA) do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), Elsa Baião.

Em conferência de imprensa, a responsável especificou que "três médicos e cinco enfermeiros deslocar-se-ão ao Centro Hospitalar de Leiria, em dias fixos, para reforçar as respetivas equipas, tendo em conta que eles vão ter um volume de atividade acrescido".

Em causa está o encerramento do Serviço de Ginecologia -- Obstetrícia do Hospital das Caldas da Rainha, entre 1 junho e 31 de outubro, para a realização de obras de requalificação.

O fecho "não afeta o serviço de Ginecologia, que vai continuar a funcionar normalmente", clarificou Elsa Baião, lembrando que a suspensão se refere ao internamento, bloco de partos e urgência obstétrica, sendo as grávidas encaminhadas para o Hospital de Leiria.

Durante este período, "estão criados planos de contingência caso sejam necessárias mais camas" no Hospital de Leiria para assegurar a resposta às grávidas.

Aquela instituição de saúde aconselha as grávidas a contactarem "previamente a Linha de Saúde 24 antes de se deslocarem" ao Hospital de Leiria.

A requalificação da maternidade das Caldas da Rainha, orçada em 1.208.316,50 euros vai centrar-se três intervenções, das quais, segundo Elsa Baião, a primeira será a remodelação da rede de esgotos do Bloco de Partos, que deverá ficar concluída em quatro semanas e terá um custo de 22 mil euros, financiados apenas pelo Centro Hospitalar do Oeste (CHO).

Seguir-se-á a requalificação do Bloco de Partos, obra que custará 440 mil euros e "permitirá criar quartos para parto e reabilitar as instalações sanitárias tanto para utentes como profissionais", disse a presidente do CA.

A esta intervenção soma-se um investimento de 285 mil euros na aquisição de novos equipamentos.

Por último, será intervencionado o internamento do serviço e será criado "um posto de vigilância", que "aumentará a segurança", concluiu a administradora.

Do total da obra, 401.255,60 euros são financiados no âmbito do programa de Incentivo Financeiro à Qualificação dos Blocos de Partos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 725.000,00 euros financiados pela Câmara das Caldas da Rainha, e 82.060,90 euros suportados pelo CHO.

Em comunicado, o PCP criticou hoje o encerramento da maternidade e anunciou que o seu grupo parlamentar tomou a iniciativa de chamar à Assembleia da República o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

O CHO integra os hospitais de Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro), abrangendo 298.390 habitantes.