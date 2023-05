Estátua de Eduardo Lourenço inaugurada em Lisboa pelo centenário do nascimento

Uma estátua do professor Eduardo Lourenço (1923-2020) vai ser colocada na terça-feira no Jardim Gonçalo Ribeiro Telles, em Lisboa, em homenagem ao filósofo pelo centenário do seu nascimento, anunciou hoje a autarquia.

Da autoria do artista Leonel Moura, a estátua, que vai ser inaugurada pelas 19:00, pelo presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, constitui uma representação de corpo inteiro, em bronze, de Eduardo Lourenço.

Na escolha do Jardim Gonçalo Ribeiro Telles, recentemente construído na Praça de Espanha, pesou a relação que Eduardo Lourenço teve com a Fundação Calouste Gulbenkian, segundo um comunicado da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

O filósofo manteve ao longo de décadas uma colaboração com a Gulbenkian, onde foi administrador não-executivo entre 2002 e 2012, recorda ainda a CML no comunicado, indicando que a peça foi batizada como "Estátua Heterodoxa".

Professor, filósofo, escritor, crítico literário, ensaísta e interventor cívico, Eduardo Lourenço nasceu em São Pedro de Rio Seco, concelho de Almeida, distrito da Guarda, a 23 de maio de 1923, e morreu em Lisboa, no dia 01 de dezembro de 2020.