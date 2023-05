Chuva e trovoada colocam quatro distritos a amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva por vezes forte e trovada.

O aviso amarelo vai vigorar entre as 12h00 e as 21h00, período em estão previstos aguaceiros localmente fortes, por vezes de granizo, e acompanhados de rajadas fortes e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas.

À Renascença, a meteorologista Maria João Frada explica que “nas regiões do Norte e Centro, em particular no Nordeste Transmontano e Beira alta, distritos de Viseu, Vila Real, eventualmente ainda, novamente a Serra do Gerês, Serra Amarela durante a tarde, há ingredientes para aguaceiros fortes, granizo e eventualmente rajadas fortes e trovoadas”.

Para a Grande Lisboa, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e vento em geral fraco do quadrante oeste.

No Grande Porto, as previsões apontam para céu geralmente muito nublado, aguaceiros, vento em geral fraco do quadrante oeste e possibilidade de formação de neblina matinal.