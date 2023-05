Buscas por homem desparecido no mar da Madeira retomam na terça-feira de manhã

As buscas pelo homem de 25 anos que desapareceu no norte da Madeira, depois de cair ao mar, na noite de sábado, foram interrompidas esta segunda-feira e retomam na manhã de terça-feira, indicou o capitão do Porto do Funchal.

"Interrompemos as buscas às 19h00. Não tivemos sucesso", disse Rui Teixeira, em declarações à Lusa, acrescentando que as operações retomam às 08h00 de terça-feira.

Estiveram 51 pessoas envolvidas nas operações, enquanto no domingo eram cerca de 35, referiu.

Quatro embarcações da Marinha, da Estação Salva-Vidas do Funchal, do SANAS - Associação Madeirense para o Socorro no Mar e da GNR estiveram a fazer buscas no mar, numa área de 450 quilómetros quadrados.

Em terra, a operação de busca contou com quatro equipas do exército e uma equipa da GNR, numa área de 12 quilómetros.

Também o helicóptero da Força Aérea Portuguesa e uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira estiveram no local.

O alerta para o desaparecimento foi dado no sábado à noite. O homem estava a pescar no antigo cais de São Jorge, no concelho de Santana (norte da ilha), com um amigo, quando terá caído ao mar, acabando por desaparecer.