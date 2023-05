Pescador morre na praia Formosa em Torres Vedras

Um homem de 71 anos morreu este domingo, depois de, alegadamente, se ter sentido mal enquanto pescava na praia Formosa, no concelho de Torres Vedras.

Segundo uma nota da Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta para o incidente foi dado pelas 12h30. Elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Peniche, dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras e do INEM deslocaram-se de imediato ao local.

O homem, que se sentiu mal dentro de água, foi resgatado por populares que se encontravam no local, que ainda antes da chegada das equipas de socorro iniciaram manobras de reanimação.

No entanto, não foi possível reanimar o pescador, cujo óbito foi declarado no local pelo médico do INEM. O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Torres Vedras.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.