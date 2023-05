Navio NRP Setúbal inicia atividades em Moçambique

O navio-patrulha oceânico português NRP Setúbal vai atracar este domingo no porto de Maputo, onde ficará até quinta-feira no âmbito da iniciativa Mar Aberto, anunciou a Marinha portuguesa.

O programa em Moçambique inclui um período de treino e instrução, a navegar, com militares da Marinha moçambicana, no âmbito da cooperação no domínio da defesa, que junta os dois países há 30 anos.

As atividades vão incluir ainda ações de divulgação junto da Escola Portuguesa de Moçambique, com uma palestra e uma visita de um grupo de estudantes ao navio.

O NRP Setúbal e as equipas a bordo vão depois participar nas comemorações do Dia de Portugal, na Cidade do Cabo, África do Sul, que serão presididas pelo Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

O navio largou da Base Naval de Lisboa em 15 de abril, juntamente com o NRP Centauro, para mais uma missão da iniciativa Mar Aberto em 14 países e 20 portos ao longo de quatro meses para realização de missões de segurança marítima e apoio à política externa.