Liga de Bombeiros quer estar "um passo mais à frente" na criação de comando autónomo

O presidente da Liga dos Bombeiros Portuguesesa, António Nunes, afirmou este domingo que gostaria de estar "um passo mais à frente" na criação de um comando de bombeiros autónomo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

"Entendemos que em diálogo, em cooperação, e de uma forma paulatina, nós, bombeiros, temos que recuperar o nosso comando nacional", frisou aos jornalistas em Tondela, durante as comemorações do Dia Nacional do Bombeiro.

António Nunes considerou que a Proteção Civil tem "um papel importantíssimo na sociedade" e deve continuar "a dirigir estrategicamente todas as operações de socorro".

"Não é isso que está aqui em causa. O que está aqui muitas vezes em causa é o comando operacional dos meios", esclareceu o responsável.

Segundo o dirigente, no âmbito das negociações com o Ministério da Administração Interna, este verão, os bombeiros vão indicar os seus "comandantes de zona operacional e também de setor e regional e nacional para as várias salas de operações".

A ideia é cooperar, de forma a haver "uma interligação entre os corpos de bombeiros e a própria Proteção Civil", explicou.

António Nunes mostrou-se convencido de que as negociações poderão avançar se este verão conseguirem "mostrar que esta representatividade melhora as condições operacionais dos bombeiros no terreno".

"Nos incêndios florestais, 90 ou 95% dos meios de combate a incêndios florestais são bombeiros. Podem criar as forças todas que entenderem, mas são bombeiros, são cerca de 27 mil mulheres e homens que todos os anos dão o melhor de si", sublinhou.