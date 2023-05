Buscas em curso por jovem pescador desaparecido no mar na Madeira

Está desaparecido desde sábado um jovem de 25 anos que se encontrava a pescar na zona do Calhau de São Jorge, em Santana, na ilha da Madeira. Segundo a Autoridade Marítima, o jovem estaria a pescar e terá alegadamente caído ao mar.

Em comunicado enviado às redações este domingo, a Autoridade Marítima confirma que está a efetuar buscas depois do alerta que recebeu ontem pelas 20h27. “As operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, decorreram durante a noite de ontem, com o apoio de um drone do Comando Operacional da Madeira, sem que se tivesse encontrado a vítima, tendo sido retomadas durante a manhã de hoje”, indica o comunicado.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional o alerta foi recebido “através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal” que ativou de “imediato” os meios para o local. Além de “elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal”, foram mobilizados “uma embarcação do SANAS Madeira e elementos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana”.

“No local encontram-se, por mar, uma embarcação da Estação Salva-vidas do Funchal, o navio NRP Hidra, da Marinha Portuguesa e uma embarcação do SANAS Madeira e, por terra, elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana e da Guarda Nacional Republicana”, explica o comunicado.

Na altura do acidente o jovem estava a praticar pesca com um amigo, tendo “alegadamente caído à água”, lê-se no comunicado da Autoridade Marítima que acrescenta que “a participar nas operações de busca estão também a equipa de drones do Comando Operacional da Madeira e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa”.