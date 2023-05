48 adeptos do Vitória de Guimarães detidos devido a rixa perto do Estádio do Dragão

A PSP deteve este sábado 48 adeptos do Vitória de Guimarães devido a uma rixa com adeptos do FC Porto, nas imediações do Estádio do Dragão, no Porto, antes do jogo da I Liga de futebol, confirmou aquela força policial.

"Houve a detenção de 48 adeptos do Vitória [de Guimarães] que participaram numa rixa, nas imediações do Estádio do Dragão, que ocorreu antes do início do jogo, quando estavam a deslocar-se para o estádio", disse à Lusa fonte da direção nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), sem avançar mais detalhes.

O FC Porto recebeu e venceu o Vitória de Guimarães, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, sem conseguir revalidar o título de campeão, que foi conquistado pelo Benfica, pela 38.ª vez.