Homem de 24 anos morre esfaqueado na via pública em Almada

Um homem de 24 anos morreu na sexta-feira à noite depois de ter sido esfaqueado, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, estando por identificar os autores das agressões, revelou fonte da GNR este sábado.

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou à agência Lusa que os militares foram acionados, por volta das 23h40, para a ocorrência, em plena via pública, na zona da Sobreda da Caparica, concelho de Almada.

Segundo a mesma fonte, quando a GNR chegou já se encontravam elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) a realizar manobras de reanimação da vítima, sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local.

A vítima sofreu golpes de arma branca na zona do abdómen e nas costas, adiantou. De acordo com a fonte da GNR, os vizinhos referenciaram duas pessoas no local com comportamentos suspeitos, mas, até agora, ainda não foram identificados os autores.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.