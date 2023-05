Bombeiros combatem incêndio industrial em Vila do Conde

Bombeiros de várias corporações do Grande Porto estão a combater um incêndio que deflagrou cerca das 13h00 deste sábado numa fábrica de equipamentos de refrigeração, em Touguinha, Vila do Conde.

Entretanto, o fogo entrou em fase de resolução, pelo que vários bombeiros e meios já desmobilizaram. De acordo com Sub-Comando da Área Metropolitana do Porto, permanecem ainda nove operacionais, apoiados por quatro viaturas.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o combate às chamas chegou a contar com 23 operacionais e sete viaturas.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Maia e Trofa.

A fábrica fica localizada na avenida da Liberdade, em Touguinha, Vila do Conde.

[Notícia atualizada às 15h45 de 27 de maio de 2023]