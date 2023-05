Benfica. Seis detidos por tentarem vender bilhetes entre 100 e 500 euros

Seis pessoas foram detidas por tentarem vender bilhetes para o jogo Benfica-Santa Clara, da I Liga de futebol, a preços entre os 100 e os 500 euros, anunciou este sábado a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

"No decorrer da ação foram apreendidos sete títulos de ingressos (bilhetes) com valores faciais que variavam entre 25 e 40 euros, que estariam a ser comercializados a preços muito acima do valor apresentado, com valores especulados que oscilavam entre 100 e 500 euros por bilhete, assim constituindo vantagens indevidas de elevado valor", avançou a ASAE em comunicado.

Segundo aquela força policial, as seis pessoas foram, assim, detidas pela "prática do crime de especulação e venda de títulos de ingresso", sendo constituídas arguidas e sujeitas a Termo de Identidade e Residência (TIR), com a notificação para comparecerem perante a autoridade judicial.

"A ASAE alerta os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação, punível com pena de prisão de seis meses a três anos e multa não inferior a 100 dias", refere ainda a ASAE.

O Benfica sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o "lanterna-vermelha" Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.