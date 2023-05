Benfica campeão? Restaurantes e bares no Marquês fecham às 16h, vários acessos cortados

A Câmara Municipal de Lisboa definiu que os restaurantes, bares e lojas de conveniência localizados na zona do Marquês de Pombal vão ter de fechar mais cedo este sábado, perante a o possível festa do título do Benfica - que joga contra o Santa Clara às 18h00, no Estádio da Luz.

A notícia é avançada pelo Diário de Notícias e refere que, no respetivo despacho, datado de 24 de maio, consta uma lista de 63 estabelecimentos que, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), estão localizados "dentro e nas áreas limítrofes do perímetro de segurança estabelecido", face à possível festa dos benfiquistas na rotunda do Marquês.

Diogo Moura, vereador da Economia, Inovação e Espaço Público da Câmara Municipal de Lisboa, justifica a medida com a "possibilidade de se realizarem festejos de vencedor da Liga Profissional de Futebol por parte do Sport Lisboa e Benfica e na sequência do pedido da Polícia de Segurança Pública quanto a essa mesma eventualidade".

Também face aos festejos previstos, a Feira do Livro, a decorrer no Parque Eduardo VII, vai ter de encerrar também às 17h00 este sábado.

A PSP anunciou entretanto que, perante a "possibilidade de virem a ser realizados eventos na área do Marquês de Pombal”, será levada a cabo uma operação especial para que os festejos “decorram em segurança”.

Em comunicado, a PSP indica que vai implementar gradualmente várias medidas que vão condicionar acessos.

Condicionamentos de trânsito

De acordo com a PSP, a partir das 16h30 haverá os seguintes condicionamentos ao trânsito:

Eixo Entrecampos/Marquês de Pombal (onde se inclui o corte na Rotunda de Entrecampos, Avenida da República, Praça Duque de Saldanha e Avenida Fontes Pereira de Melo);

Eixo Praça de Espanha/Marquês de Pombal (Praça de Espanha e Avenida António Augusto Aguiar);

Eixo Amoreiras/Marquês de Pombal (Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, onde se inclui o corte e isolamento do túnel do Marquês e Rua Joaquim António de Aguiar);

Eixo Restauradores/Marquês de Pombal (Praça dos Restauradores e Avenida da Liberdade).

Pontos de acesso à Praça do Marquês de Pombal

A PSP informou também que serão implementados pontos de acesso, através dos quais, "após controlo e revista pela PSP", será possível aceder à praça do Marquês de Pombal, a partir das 17h00:

Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Tomás Ribeiro;

Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Martens Ferrão;

Rua Braamcamp;

Avenida da Liberdade com a Rua Alexandre Herculano;

Avenida Joaquim António de Aguiar com a Rua Castilho;

Avenida Duque de Loulé com a Rua Eça de Queiroz;

Avenida António Augusto Aguiar.

Quais as estações de metro que vão estar encerradas?

As estações do metro do Marquês de Pombal, Parque e Picoas, em Lisboa, serão encerradas sábado à tarde, mais precisamente a partir das 16h30 - "para entrada e saída de passageiros" , antes do início do último jogo do Benfica no campeonato nacional de futebol, segundo anunciou a PSP.

Quais os objetos proibidos?