Vem aí chuva e trovoada. Todos os distritos do continente a amarelo no sábado

Devido à previsão de trovoada acompanhada de aguaceiros por vezes fortes, sendo ocasionalmente de granizo, doze distritos de Portugal continental (Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Coimbra, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga) estão esta sexta-feira sob aviso amarelo até às 21h.

No sábado a estes distritos juntam-se os distritos de Faro, Setúbal, Santarém, Leiria Aveiro e Lisboa, ficando todos os distritos do continente sob aviso amarelo entre as 12h e as 21h.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta sexta-feira aponta para períodos de céu muito nublado e ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, mais prováveis nas regiões Centro e Norte.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) predominando do quadrante leste, rodando gradualmente para o quadrante sul, sendo em geral fraco do quadrante oeste na região Sul até ao fim da manhã.

Nas terras altas, o vento será por vezes forte (até 40 km/h), com rajadas até 80 km/hem especial a partir da tarde.

A assinalar também uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 7 graus Celsius (em Bragança) e os 15 (em Beja e Faro) e as máximas entre os 19 (na Guarda) e os 27 (em Évora).

Vinhais e Bragança em perigo máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio rural os concelhos de Bragança e Vinhais, no distrito de Bragança.

Em perigo muito elevado de incêndio estão 13 concelhos dos distritos de Bragança, Leiria, Santarém e Portalegre.

Mais de 70 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja encontram-se em risco elevado de incêndio.