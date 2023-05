​Portugal regista hoje “menos de 50% de incêndios rurais”

O presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), Tiago Oliveira, garante que se tem feito em Portugal “um trabalho relevante” na diminuição de incêndios rurais.



Sem precisar números, Tiago Oliveira assegurou, esta sexta-feira, que atualmente se registam “menos de 50% de incêndios do que havia” antes.

O dirigente atribui este decréscimo a um sucesso na sensibilização da população para um uso adequado do fogo.

O presidente da AGIF revela ainda que se verifica um aumento do uso do fogo “nos dias bons, mais frescos”, entre março e maio. Em sentido contrário, acrescenta, houve “um decréscimo entre 50 a 60% do uso do fogo nos meses mais quentes”.

As declarações foram feitas durante um workshop sobre incêndios rurais, dirigido a jornalistas.

Outro dos oradores neste evento, o major Cláudio Saraiva, da GNR, revelou que, em 2022, registaram-se 4.687 falsos alarmes de incêndio.

No mesmo período, indica a fonte, foram registados 10.394 incêndios rurais (agrícolas e florestais).

Claúdio Saraiva reforça ainda a ideia que, em caso de incêndio, o número de emergência que deve ser contactado é o 112.