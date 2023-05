PJ detém homem por alegadas tentativas de violação em Lousada e Felgueiras

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 44 anos, suspeito de tentativas de violação de funcionárias de lojas, em março e abril, nos concelhos de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, foi hoje revelado.

Em comunicado, aquela autoridade policial esclarece que os crimes terão sido cometidos em estabelecimentos comerciais onde trabalham as vítimas, e quando as mesmas se encontravam sozinhas e sem movimento de clientes.

As violações só não se consumaram "por eventos inopinados e fora do controlo" do arguido, acrescenta a PJ.

De acordo com a PJ, o arguido fazia-se passar por terapeuta e aproveitava a "surpresa" e "fragilidades" das vítimas para se conseguir aproximar delas, e alegadamente "praticar os abusos sexuais".

As autoridades admitem ainda a "forte probabilidade" de existirem outras vítimas que não reportaram os factos às entidades policiais.

O detido, de 44 anos e sem ocupação laboral, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.