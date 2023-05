Governo recua e permite venda de tabaco nos postos de combustível

Afinal, vai ser possível continuar a vender tabaco nos postos de combustível.

De acordo com o jornal Público, o Governo recuou e alterou a versão final do projeto de lei que implementa as restrições ao tabaco. Os postos de abastecimento de combustível vão poder vender tabaco, ao contrário do que tinha sido anunciado inicialmente.

O documento, aprovado em Conselho de Ministros, já foi enviado ao Parlamento.

Mantém-se a proibição de venda de tabaco através de máquinas na generalidade dos locais onde é proibido fumar, em cafés e restaurantes, assim como a interdição de fumar perto de locais onde o tabaco já é proibido como esplanadas cobertas e restaurantes.

O diploma mantém também a proibição de fumar nas áreas ao ar livre dentro do perímetro dos recintos dos estabelecimentos de ensino, centros de formação e recintos desportivos, em serviços e locais onde se prestem cuidados de saúde, como hospitais e centros de saúde.

A aquisição de maços através de entrega ao domicílio ou venda ambulante vai também acabar.