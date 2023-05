Criança de 12 anos morre após cair de varanda na Tapada das Mercês

Um rapaz de 12 anos morreu esta sexta-feira após ter caído da varanda de um 12.º andar na Tapada das Mercês, na freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

A informação foi avançada à Renascença pelo comandante dos Bombeiros de Algueirão-Mem Martins, Joaquim Leonardo.

A criança estaria em casa sozinha com os irmãos, também menores.

De acordo com o responsável, os bombeiros tentaram reanimar a vítima, mas o óbito acabou por ser declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital Amadora-Sintra.

