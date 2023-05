Um incêndio cortou esta tarde a circulação na Linha do Norte, no concelho de Ovar, distrito de Aveiro. Pelas 17h30, os comboios já passavam no local em marcha lenta.

O fogo deflagrou pelas 15h30, numa zona de floresta, na zona de Arada.

Pelas 17h30, combatiam as chamas 73 operacionais, 19 viaturas e três meios aéreos.

[notícia atualizada às 17h37]