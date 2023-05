Corpo de homem "em elevado estado de decomposição" encontrado no Tejo

O corpo de um homem “em elevado estado de decomposição” foi encontrado hoje a flutuar no rio Tejo, junto à bacia de manobra do Alfeite, pela Polícia Marítima de Lisboa, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explica que, após um alerta recebido cerca das 8h00, de uma embarcação da Marinha Portuguesa a dar conta para um corpo a flutuar no rio Tejo, as autoridades deslocaram-se para o local.

O corpo foi removido do rio pelos tripulantes da Estação Salva-Vidas de Lisboa e transportado para a doca do Espanhol, em Lisboa, onde foi declarado o óbito pelo delegado de Saúde.

Posteriormente, o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa pelos Bombeiros Voluntários do Dafundo.

No local estiveram elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa e da Estação Salva-vidas de Lisboa, bem como os Bombeiros Voluntários do Dafundo e a Polícia Judiciária.

Segundo a nota, o Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência.