Aguaceiros e trovoada no Norte e Centro do país

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quinta-feira é de períodos de céu muito nublado e ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, mais prováveis nas regiões Centro e Sul e durante a tarde.

O vento soprará fraco a moderado (até 25 km/h) predominando do quadrante leste, rodando para oeste/noroeste durante a tarde.

Nas terras altas, o vento será por vezes forte (até 40 km/h) até início da manhã e a partir do final da tarde, em especial das regiões Norte e Centro, com rajadas até 70 km/h no final do dia.

A assinalar também uma pequena descida da temperatura mínima na região Norte.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Bragança e na Guarda) e os 16 (em Santarém e Portalegre) e as máximas entre os 22 (em Sagres) e os 30 (em Braga e Santarém).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou esta quinta-feira em perigo muito elevado de incêndio rural 18 concelhos dos distritos de Braga, Bragança, Vila Real e Guarda.

Em perigo elevado estão mais de 30 concelhos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Porto e Coimbra.