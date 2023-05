Pizarro. "Não temos rutura nem risco de rutura de nenhum medicamento essencial"

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, garante que não existe qualquer rutura ou risco de rutura de medicamentos essenciais.

Em declarações aos jornalistas, Pizarro disse que o aviso da Ordem dos Farmacêuticos para a falta de medicamentos faz "sentido", num contexto da responsabilidade das instituições sobre a vigilância de um sistema de saúde, "que é muito delicado" e do qual "depende mesmo a vidas pessoas".

Ainda assim, Pizarro contraria o alerta deixado pelos farmacêuticos, na Renascença: "A verdade é que nós não temos, neste momento, nem rutura, nem risco de rutura de nenhum medicamento essencial."

A posição do ministro da Saúde está em sintonia com a do Infarmed, que, também esta quarta-feira, desdramatizou o problema, ao salientar que a carência de medicamentos se verifica apenas em "situações bastante limitadas".

Pressão nas urgências "tem de ser resolvida com humanismo"

Nos últimos dias, as urgências dos hospitais de Almada e do Barreiro têm sentido maior pressão do que o habitual, situação essa reconhecida por Manuel Pizarro, que lamenta "que haja sempre alguns constrangimentos e alguma sobrelotação de algumas urgências".

"Naturalmente, esse aumento da pressão cria dificuldades ao funcionamento dessas urgências. Temos que ir lidando com esse tema para o ir suprindo progressivamente."

Ainda esta terça-feira, o Hospital Garcia de Orta, em Almada, viu-se forçado a recusar ambulâncias com doentes de fora da área devido à falta de macas, situação essa denunciada pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.

O ministro da Saúde deixou uma palavra de agradecimento aos profissionais de saúde dos serviços de urgência dos centros hospitalares em questão e aproveitou ainda para sublinhar o projeto piloto anunciado pela direção executiva da SNS, esta quarta-feira, para "tentar aliviar o recurso à urgência, criando alternativas às pessoas".

"É algo que temos que ir fazendo paulatinamente, porque este plano das urgências tem períodos de agudização. É verdadeiramente uma doença crónica do nosso Serviço Nacional de Saúde, que tem de ser resolvida com humanismo."