Nova Reserva Estratégica de Medicamentos está a ser desenhada

O Infarmed diz que são as empresas que têm a primeira responsabilidade em identificar falta de medicamentos.

À Renascença, Nuno Simões, diretor da Unidade de Projetos Interinstitucionais e para o Sistema de Saúde refere que a autoridade do medicamento faz, sobretudo, um trabalho de prevenção em articulação com os interlocutores do setor.

“A responsabilidade recai numa primeira linha sobre as empresas”, afirma, explicando que “se as empresas identificarem o problema em devido tempo, e em parceria com o Infarmed, discutirem as situações, conseguimos chegar a bom porto na maior parte dos casos e isso penso que é de salutar e tem vindo a acontecer”.

Questionado sobre se as empresas tinham responsabilidade de ter sido mais ativas em evitar que as coisas chegassem a este ponto, Nuno Simões acredita que sim, destacando que “a preocupação principal do Infarmed é o doente e a salvaguarda da saúde pública, garantindo que o doente tenha acesso ao medicamento que necessita e, portanto, eu penso que essa seja também é uma preocupação principal das empresas”.

O especialista adianta que está a ser preparado um novo modelo para uma Reserva Estratégica de Medicamentos, mas alerta que não pode ser uma medida isolada.

“A Reserva Estratégica de Medicamentos já existiu durante a pandemia e eu penso que neste momento está a ser desenhada, delineada um novo modelo de gestão para uma nova reserva estratégica de medicamentos, que eu penso que a breve prazo será implementada”, adianta.

Na perspetiva do especialista trata-se de “uma medida que, em conjunto com outras medidas, pode fazer sentido” e pode “ajudar a mitigar o problema”.