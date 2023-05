JMJ. Médicos de Santarém denunciam falta de plano de contingência no hospital

O presidente do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos manifestou esta quarta-feira preocupação face à ausência de um plano de contingência do Hospital de Santarém para a vinda do Papa e a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

“Manifesto aqui a minha preocupação porque constato, mais uma vez, que não está a ser acautelada aquilo que vai ser a nossa realidade nos próximos três meses, sendo que temos aí pelo meio a visita do Papa e, pelo que eu percebi, não há plano nenhum de contingência para quem está nos limites da cidade”, disse Paulo Simões, no final de uma visita ao Hospital de Santarém.

À região vão chegar milhares de pessoas que vão participar nos “Dias nas Dioceses” que decorrerá de 26 a 31 de julho, antecedendo a realização da JMJ, em Lisboa.

Apenas 17 internistas para o hospital inteiro

Dos 40 médicos de medicina interna que já chegaram a trabalhar no Hospital de Santarém, apenas 17 estão hoje ao serviço.