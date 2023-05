Chuva e trovoada colocam cinco distritos do continente sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quarta-feira os distritos de Viseu, Castelo Branco, Guarda, Aveiro e Coimbra sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, sendo ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada.

O aviso amarelo vai vigorar nos cinco distritos do continente entre as 15h00 e as 21h00.

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente de granizo, acompanhados de trovoada, principalmente durante a tarde e vento por vezes forte nas terras altas.

Na Grande Lisboa, as previsões apontam para períodos de céu muito nublado, aguaceiros durante a tarde, que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada e vento em geral fraco de leste, rodando para noroeste durante a tarde.

Para o Grande Porto, o IPMA aponta para períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros durante a tarde, vento em geral fraco de leste, rodando para noroeste durante a tarde e uma pequena subida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Bragança) e os 17 (no Porto) e as máximas entre os 21 (na Guarda e Sagres) e os 29 (em Braga e Santarém).