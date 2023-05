​Novas buscas no caso Maddie. Quem é o suspeito Christian Brueckner?

Mais de 16 anos depois do desaparecimento de Madeleine McCann, as autoridades portuguesas voltam ao terreno para fazer buscas. A Polícia Judiciária começa esta terça-feira uma operação na barragem do Arade, a cerca de 50 quilómetros da Praia da Luz, local de onde desapareceu a criança.



As buscas, que serão acompanhadas por autoridades alemãs e inglesas, vão acontecer a pedido da Alemanha. Em causa está o alegado envolvimento de Christian Brueckner. Segundo a SIC Notícias, que avançou em primeira mão a realização das novas buscas, a barragem do Arade era um local habitualmente frequentado pelo alemão.

Brueckner está oficialmente ligado ao desaparecimento de Maddie desde junho de 2020, altura em que a procuradoria de Braunschweig, na Alemanha, abriu um processo contra o suspeito, com base em "provas materiais" pelo sequestro e assassínio da criança britânica.

Em outubro do ano passado, Brueckner foi acusado, na Alemanha, por cinco novos crimes sexuais, supostamente cometidos entre 28 de dezembro de 2000 e 11 de junho 2017 em Portugal.

O homem, agora com 45 anos, está a cumprir pena de prisão na Alemanha pela violação de uma mulher de 72 anos cometida precisamente na Praia da Luz, em 2005.

Também já cumpriu pena de prisão, na Alemanha, por tráfico de droga.

De acordo com os relatos da imprensa internacional, Brueckner tem sempre negado qualquer envolvimento no caso do desaparecimento de Maddie.