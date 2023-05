Linha circular do Metro de Lisboa. Governo garante que não há alteração ao projeto

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o gabinete de Duarte Cordeiro revela que esteve reunido com o secretário de Estado da Mobilidade Urbana, o presidente da Câmara de Lisboa, o presidente da Junta de Freguesia do Lumiar e a administração da Metro de Lisboa, para explicar a razão das intervenções que têm gerado perturbações na circulação e queixas da população, bem como a sua planificação.

O Ministério do Ambiente e da Ação climática garante que não há qualquer alteração às decisões tomadas relativamente à Linha Circular do Metro de Lisboa.

As obras da Linha Circular obrigam, desde terça-fe(...)

“Não há qualquer alteração das decisões tomadas ou sobre a continuidade das obras em curso”, esclarece o Ministério no comunicado, onde adianta que “as intervenções em curso na estação do Campo Grande visam permitir a criação desta Linha Circular, sem colocar em causa a possibilidade de outros tipos de operação”.

A decisão sobre o modelo de operação, remata a tutela, será definida a seu tempo pela Metro de Lisboa, e será suportada pelos estudos de procura e de operação que o fundamentarão.