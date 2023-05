Grande Lisboa. Mau tempo derrubou árvores e provocou inundações

O Instituto Português do Mar e Atmosfera diminuiu para amarelo os avisos de trovoada, que fica em vigor, pelo menos, até às 21h00 desta terça-feira, nos 13 distritos do centro e sul.

Ao longo do dia, a chuva e o vento fortes provocaram mais de uma centena de ocorrências, entre quedas de árvores e inundações.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as regiões mais afetadas pelo mau tempo são a Grande Lisboa, a Península de Setúbal, a Área Metropolitana do Porto e também a zona centro do território.

Ao todo, foram registadas, entre as 00h00 e as 19h00, 125 ocorrências, duas delas de maior relevo, destacou à Renascença José Costa, o oficial de operações.

“Uma delas, relacionada com o vento forte, em Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim, que provocou danos nos telhados de algumas habitações e outra na Estrada Nacional 10, em Vila Franca de Xira, que teve a ver com a queda de três árvores de médio/grande porte que danificou um veículo, felizmente sem feridos”, disse este responsável, acrescentando que as duas situações já estão resolvidas.

De acordo com José Costa, foram registadas 39 inundações, 37 limpezas de via, 34 quedas de árvores, 12 quedas de estruturas e três movimentos de massa.

Há registo de inundações na Rua da Prata, em Lisboa, e o centro comercial Almada Fórum sofreu uma infiltração de água.

A resolução das 125 ocorrências envolveu o trabalho de 526 operacionais, que contaram com o apoio de 178 meios terrestres.