Forte chuva provocou inundações urbanas em Setúbal

A forte chuva que caiu ao final da tarde desta segunda-feira, em Setúbal, causou pelo menos dez ocorrências de inundações urbanas, sem registo de desalojados ou vítimas, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional da Peninsula de Setúbal referiu que a Proteção Civil registou 10 ocorrências de inundações urbanas.

"Não há registo de danos, desalojados ou vítimas", acrescentou a mesma fonte.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores de Setúbal.

De acordo com imagens divulgadas na redes sociais, como na página no Facebook "MeteoMira", é visível ruas inundadas devido à chuva.

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre estiveram sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 desta segunda-feira devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada e rajadas fortes, que poderão ser sob a forma de granizo.

O aviso amarelo é emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA previa para esta segunda-feira no continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado na região Sul, e aguaceiros, mais prováveis durante a tarde, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada e rajadas de vento forte em especial nas regiões do Centro e do Sul.

A previsão apontava também para vento, em geral fraco, tornando-se moderado de noroeste durante a tarde no litoral oeste, e soprando por vezes moderado a forte nas terras altas.