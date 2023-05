Dezenas de ocorrências. Trovoada põe sete distritos em aviso laranja

Em causa estão Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora e Beja, distritos que, juntamente com Faro, Castelo Branco, Coimbra, Aveiro, Viseu e Guarda, já estavam com aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para o nível laranja o aviso de mau tempo, em sete distritos do centro e sul do continente, devido à previsão de frequentes trovoadas.

Segundo disse à Renascença o oficial de operações, José Costa, entre 00h00 horas e as 17h30, foram contabilizadas “64 ocorrências, entre elas 13 quedas de árvores, 15 inundações, cinco quedas de estruturas, três movimentos de massa e 28 limpezas de via”.

A resolução destas ocorrências envolveu o trabalho de 276 operacionais e 96 meios terrestres.

Entre as áreas mais afetadas estão a Península de Setúbal com 11 ocorrências, a Grande Lisboa com 10, a região de Castelo Branco e Santarém também com 10 e o Porto com 7.

José Costa avisa que, pelo menos, até às 21h00 haverá a possibilidade de pontualmente ocorrerem estes fenómenos de trovoada e precipitação mais forte que podem levar a algumas inundações e também algum vento que pode provocar quedas de árvores e estruturas.