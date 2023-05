Chuva e trovoada. Aviso amarelo em treze distritos do continente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta terça-feira treze distritos de Portugal continental sob aviso amarelo, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e trovoada

O aviso amarelo vai vigorar entre as 18h e as 21h nos distritos de Faro, Évora, Beja, Setúbal, Portalegre, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Coimbra, Aveiro, Viseu e Guarda devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de rajadas fortes, e trovada.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado e aguaceiros por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas de vento forte, em especial nas regiões Centro e Sul e durante a tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado, por vezes forte nas terras altas do Norte e Centro, rodando para noroeste durante a tarde, em especial no litoral oeste, e pequena subida de temperatura.

Para a Grande Lisboa, prevê-se períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais prováveis durante a tarde, podendo ser acompanhados de trovoada, vento em geral fraco do quadrante leste, temporariamente de oeste/noroeste durante a tarde.

No Grande Porto, as previsões são de períodos de céu muito nublado, vento em geral fraco do quadrante leste, sendo moderado (20 a 30 km/h) de noroeste durante a tarde e pequena subida de temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius (em Leiria e na Guarda) e os 16 (no Porto) e as máximas entre os 21 (na Guarda) e os 30 (em Braga e Santarém).

21 concelhos de quatro distritos em perigo máximo de incêndio

O IPMA colocou esta terça-feira em perigo máximo de incêndio rural 21 concelhos dos distritos de Viseu, Coimbra Guarda e Bragança.

Em perigo muito elevado estão cerca de 50 concelhos de Leiria, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Vila Real, Porto, Bragança, Aveiro, Viana do Castelo e Viseu.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Desde o início do ano, as 3.299 ocorrências de fogo já afetaram 8.467 hectares de espaços rurais.