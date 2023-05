​Caso Maddie. Novas buscas provam que “nunca é tarde para fazer justiça”

As autoridades portuguesas estão a realizar, desde esta terça-feira, perícias na Barragem do Arade, em Silves, a 50 quilómetros da Praia da Luz e do 'resort' de onde Madeleine McCann desapareceu, em 2007.

O regresso da Polícia Judiciária (PJ) ao terreno está relacionado com uma Diretiva Europeia de Investigação, na sequência de um pedido das autoridades alemãs.

Os especialistas não têm dúvidas de que, mesmo passados 16 anos do desaparecimento de Maddie, é ainda possível encontrar vestígios importantes para perceber o que terá acontecido à criança britânica que desapareceu de um aparthotel na praia da Luz.

Em declarações à Renascença, Duarte Nuno Vieira, catedrático e especialista em Medicina Forense, refere que “muito provavelmente haverá uma tentativa de detetar restos ósseos e ver se esses restos correspondem, de facto, à criança desaparecida”.

O especialista destaca que “mesmo décadas ou séculos até hoje, é possível, muitas vezes, conhecer aquilo que se passou a partir das evidências que ficam nos restos ósseos”.

“Os ossos também falam e neles podem ficar múltiplas marcas que nos podem dar uma ideia de facto quanto ao que aconteceu e, desde logo, permitir também através nomeadamente de estudos de ADN e outros detetar se são de facto ossos correspondentes àquela criança.”

Na perspetiva do especialista em Medica Forense, será ainda válido encontrar roupa e outros objetos, como brinquedos. Tudo depende do material em causa, se está, ou não, enterrado ou até mesmo dentro de sacos de plástico.

“Mesmo após 16 anos, é perfeitamente possível ainda detetar a presença dessas ossadas, mesmo o facto de terem estado eventualmente em água não vai impedir a sua preservação e não vai impedir o respetivo estudo”, diz.

Já quanto a outros objetos, “tudo dependerá dos materiais que estiverem em causa e da capacidade de resistência desses materiais ao tempo e, nomeadamente, também à permanência na água”.

“Tudo dependerá do tipo de objeto de peça, etc., que possa estar em causa da respetiva composição”, sintetiza.