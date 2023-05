Vereador de Urbanismo do Porto defende-se. Despacho foi "ato absolutamente normal"

O vereador do Urbanismo da Câmara do Porto afirmou esta segunda-feira que o despacho que deferiu no processo urbanístico investigado no âmbito da Operação Babel foi "um ato absolutamente normal" e que "estranho seria" se retivesse o processo "na gaveta".

"Aquilo que aconteceu foi um ato absolutamente normal", afirmou, em declarações aos jornalistas, o vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, Pedro Baganha, referindo-se ao despacho deferido no processo urbanístico que está a ser investigado no âmbito da Operação Babel.

Pedro Baganha, a quem na terça-feira foi apreendido o telemóvel no âmbito das buscas da Polícia Judiciária (PJ) a processos urbanísticos que tramitam na autarquia portuense, referiu que este é um ato "frequente" e que, em muitos projetos urbanísticos, é "alertado das mais diversas formas" para a "urgência" de tramitar os processos que estão na sua gestão.

"Até à data, despachei mais de 15 mil processos e em muitos deles sou alertado das mais diversas formas, até por via de contactos diretos com o pelouro ou com o gabinete do município, de que, por qualquer circunstância, processos que estão na minha gestão são urgentes de serem despachados ou porque há perda de crédito, ou de empreiteiros ou de escrituras que não se podem realizar", observou.