JMJ. PSP de Leiria com plano de segurança para 15 mil pessoas

O Comando Distrital de Leiria da PSP está a preparar o plano de segurança para os “Dias nas Dioceses”, que decorrerão de 26 a 31 de julho, nas várias dioceses do país, antecedendo a realização, em Lisboa, de 1 a 6 de agosto, da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023).

Em entrevista exclusiva à Renascença, o comandante José Figueira revela que tem vindo a realizar reuniões com várias entidades do distrito de Leiria, no sentido de as sensibilizar para a necessidade de reforçar os seus serviços, para garantir a resposta em caso de necessidade.

Em causa estão o Hospital de Leiria, a ARS Centro, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, as Capitanias de Figueira da Foz, Nazaré e Peniche, a Câmara Municipal e os Bombeiros Voluntários de Leiria, Cruz Vermelha, Exército, Força Aérea e a diocese de Leiria-Fátima, entre outras.

Neste momento estão já inscritos cerca de 10 mil jovens que vão participar, de 26 a 31 de julho, nas atividades em Leiria, por isso, as preocupações são especiais.