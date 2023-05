De Chaves a Faro. Professores na estrada exigem recuperar "tempo roubado"

De bicicleta, moto ou carro, um grupo de professores vai percorrer a Estrada Nacional (EN) 2 de Chaves até Faro, em defesa da escola pública e para reivindicar a recuperação integral do tempo de serviço congelado.

No momento da partida, no quilómetro zero, em Chaves, Mário Nogueira, da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), explicava o simbolismo da iniciativa que vai estar na estrada durante seis dias e meio.

“Estamos no quilómetro zero, que é o que é recuperado do ponto de vista do Governo no diploma que foi agora aprovado; segundo são muitos quilómetros, são 738 quilómetros. O tempo de serviço também são seis anos e meio, por isso, vamos fazer faseadamente este percurso”, para demonstrar que "o tempo de serviço pode ser recuperado faseadamente".

"Vamos estar seis dias e meio em recuperação. São precisamente os seis anos e meio que estamos a haver e que estão a ser roubados aos professores do tempo que cumpriram”.

Na perspetiva deste responsável, trata-se de “uma excelente iniciativa, com uma forte carga simbólica, partindo do marco zero, que é quanto vale, neste momento, o senhor ministro da Educação no seu trabalho para o setor e para a educação”.