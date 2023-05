Católica SBE no Top 25 Mundial em Formação de Executivos

O ranking, que avalia as melhores business schools na área da formação de executivos em programas abertos para executivos e programas customizados para empresas, distinguiu a Católica SBE também na Formação Customizada para Empresas, destacando-se na 21.ª posição a nível mundial e obtendo a melhor classificação em Portugal no nível de satisfação geral dos seus programas, com 7.75.

A Universidade Católica Lisbon School of Business & Economics foi considerada a 24.ª melhor Escola do Mundo na formação de executivos e a 18.ª melhor da Europa, de acordo com o Ranking Global do Financial Times Executive Education 2023.

Filipe Santos, reitor da Católica-Lisbon, afirma, em comunicado, que estar "no TOP 25 Mundial em formação executiva é um resultado excelente que resulta da nossa forte aposta no talento dos nossos professores, na inovação pedagógica e adaptação às necessidades das empresas".

Já Céline Abecassis-Moedas, diretora para a Formação de Executivos, admite que a “futura Formação Executiva será ainda mais alinhada com as necessidades dos clientes e as tendências e exigências do mercado em formatos inovadores e orientados para um mundo cada vez mais digital, no qual as qualidades de liderança são fundamentais”.

De 75 escolas avaliadas em programas abertos e 81 em programas customizados, o Ranking Financial Times Executive Education considera apenas as 50 escolas mundiais de topo no conjunto das duas áreas.