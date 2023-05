Caso Maddie McCann. PJ prepara novas buscas no Algarve

A Políca Judiciária (PJ) tem em preparação novas buscas no âmbito do caso do desaparecimento de Maddie McCann, foi noticiado esta segunda-feira.

As buscas vão decorrer na barragem do Arade, no Algarve, a partir de amanhã, terça-feira. A concentração das buscas será feita perto da água, avança a SIC Notícias.



O canal televisivo indica que as diligências foram pedidas pela policia alemã, sendo coordenadas pela PJ.

O alemão Christian Bruckner, suspeito de abusos sexuais de crianças, está detido na Alemanha e é um dos principais suspeitos no caso do desaparecimento de Maddie McCann, na praia da Luz, em maio de 2007.



A Renascença já pediu esclarecimentos à PJ e também ao Ministério Público sobre as novas buscas.