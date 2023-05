Acidente com barco turístico faz três feridos no Douro

Um acidente registado esta segunda-feira com barco turístico no Peso da Régua, no rio Douro, fez três feridos ligeiros, confirmou a Renascença.

Os três feridos são elementos da tripulação. Ninguém ficou ferido entre os passageiros, disse à Renascença o comandante dos Bombeiros do Peso da Régua.

Embarcação turística embateu contra um cais.

No local estão bombeiros da Régua, de Santa Marta de Penaguião e de Lamego.

A Autoridade Marítima vai investigar o acidente.