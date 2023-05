Cavaco Silva diz que Costa "perdeu a autoridade" e levou o país num "caminho da degradação política"

No discuro mais duro desde que deixou funções como presidente da República, Cavaco Silva apontou o dedo ao Governo e a António Costa, que acusa de ser “incompetente” e “mentiroso” e de pôr o país num "caminho de degradação política".

No encerramento do Encontro Nacional de Autarcas do PSD, este sábado, Cavaco Silva não poupou critícas ao Executivo socialista e dispara que "o Partido Socialista e o seu Governo" colocaram "o país na trajectória de empobrecimento e profunda degradação da política nacional".

"Um primeiro-ministro que perdeu a autoridade e não desempenha as competências que a Constituição lhe atribui: dirigir o funcionamento do Governo e a política geral do Executivo e coordenar e orientar todos os ministros. São competências que os analistas políticos parecem ter esquecido”, dispara sobre Costa.



Em 51 minutos de discurso, Cavaco Silva relembrou que "em princípio, a atual legislatura termina em 2026, mas às vezes, os primeiros-ministros, em resultado de uma reflexão sobre a situação do país, depois de um rebate consciência, decidem apresentar a demissão e dar lugar eleições antecipadas". "Foi o que aconteceu em março de 2011”, relembra.

Numa intervenção arrasadora, Cavaco Silva diz que encontra "seriamente preocupado com as consequências da governação do PS", um partido que "passa a vida a mentir" e que " nunca desceu tão baixo”.

"Perguntem aos portugueses se alguma vez pensaram que era possível descer tão baixo em matéria de ética política e desprezo pelos interesses nacionais”, atira.

"O PSD é inequivocamente a única alternativa credível ao poder"

Ao discursar no final do encontro que decorreu em Lisboa, o ex-primeiro-ministro e Presidente da República acredita que Montenegro e "o PSD tem apresentado alternativas que permitem inverter a politica económica e melhorar a vida dos portugueses”.



“O PSD e a sua liderança tem vindo, e bem, a denunciar os erros, os abusos de poder, as mentiras, e a falta de ética política do Governo e falta de sentido de Estado”, apontou.

Na dura intervenção, Cavaco lembrou o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que "tirou o país da bancarrota".