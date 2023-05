Vice-presidente da Câmara de Gaia fica em prisão preventiva

O vice-presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo, fica em prisão preventiva no âmbito da Operação Babel, foi esta sexta-feira anunciado.

O empresário português Paulo Malafaia também fica a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

Outro dos arguidos na Operação Babel, o empresário israelita Elad Drod, tem que pagar uma caução de um milhão de euros e entregar o passaporte para ficar em liberdade.

O advogado João Lopes ficará em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica.



Em causa na Operação Babel estão alegados crimes de corrupção em projetos imobiliários.



Quanto aos dois detidos ligados à câmara do Porto na Operação Babel saíram em liberdade do Tribunal de Instrução Criminal (TIC), adiantou esta sexta-feira à tarde o advogado de um deles.



Segundo Paulo Fraga, o funcionário do Julgado de Paz Ricardo Magalhães, seu cliente, sai em liberdade mas viu-lhe ser aplicadas como medidas de coação 20 mil euros de caução, apresentações diárias junto de autoridade judicial e suspensão de funções.

O outro detido, um ex-funcionário do Urbanismo da autarquia do Porto, saiu também em liberdade do TIC, tendo-lhe sido igualmente aplicada como medida de coação a suspensão do exercício de funções.



Os dois estão indiciados pela prática de crimes de abuso de poder e de corrupção passiva, no âmbito de um dos três inquéritos ao abrigo da Operação Babel.