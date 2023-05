Professores. Serviços mínimos decretados para greve do Stop são ilegais, diz Relação

O Tribunal da Relação considerou ilegal a fixação de serviços mínimos para a greve do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), reafirmando que “o direito à greve só pode ser sacrificado no mínimo indispensável”.

Numa decisão datada de quarta-feira, e divulgada esta sexta-feira pelo Stop, os juízes da 4.ª secção social do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) revogam a decisão do Tribunal Arbitral quanto à fixação de serviços mínimos para as greves de docentes e não docentes em vários dias de fevereiro.

Na quinta-feira, a Lusa noticiou uma decisão semelhante, do mesmo tribunal, a propósito das greves dos professores de 2 e 3 de março, convocadas pela plataforma de nove organizações sindicais que recorreram da decisão do tribunal arbitral.

No acórdão referente à greve do Stop, o TRL reafirma que “o direito à greve só pode ser sacrificado no mínimo indispensável”. No caso do setor da Educação, “cinge-se às atividades de avaliações finais, de exames ou provas de caráter nacional que tenham de se realizar na mesma data em todo o território nacional”.