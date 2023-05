Ordem acusa Governo de querer acabar com contabilistas

Segundo a OCC, em causa está a proposta de alteração do estatuto da profissão, que elimina as suas competências exclusivas.

“[…] O Governo quer destruir uma profissão que ajudou o país e as empresas a ultrapassar todas as dificuldades e desafios”, afirmou a bastonária num comunicado enviado aos membros da ordem.

A OCC disse ainda que, no processo de revisão do estatuto, discutiu e acordou com a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, que tem a tutela do setor, uma proposta que reforçava o interesse público da profissão e os direitos dos contabilistas certificados.

Porém, a proposta do Governo não reflete a discussão tida com a ordem e, “de forma desleal e desonesta”, acaba com as competências exclusivas destes profissionais, apontou.

“Os contabilistas certificados não aceitam a extinção da profissão e os danos que o Governo quer infringir ao país. Assim sendo, em resposta à comunicação, informaremos o Governo que não aceitaremos esta proposta”, vincou.

Paula Franco avisou também que, caso o Governo aprove, na próxima semana, em Conselho de Ministros, a proposta em cima da mesa, irá convocar todos os contabilistas certificados para as “iniciativas e formas de luta necessárias à defesa da profissão e do interesse público”, de modo que a mesma não receba ‘luz verde’ da Assembleia da República.

“O momento é o mais grave e difícil da história das nossas vidas profissionais. É hora de mostrar a nossa força e poder”, concluiu.