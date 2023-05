Corpo de homem encontrado na ria de Alvor em Portimão

O corpo de um homem foi esta sexta-feira recuperado da ria de Alvor, no concelho de Portimão, mas as causas da morte ainda são desconhecidas, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) num comunicado.

As autoridades receberam um alerta às 09:32 a dar conta da presença de um corpo na ria algarvia e ainda fizeram o transporte da vítima para terra, mas o óbito acabou por ser declarado no local por elementos dos Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), precisou a AMN num comunicado.

“À chegada ao local, constatou-se que se tratava do corpo de um homem de 66 anos, de nacionalidade moçambicana, tendo este sido retirado da água pelos tripulantes da Estação de Salva-vidas de Ferragudo e transportado para a margem da ria”, relatou a mesma fonte.

Além dos elementos do INEM, estiveram também no local a prestar socorro e apoio na operação de os Bombeiros Voluntários de Portimão, que fizeram o transporte do corpo para o Instituto de Medicina Legal da cidade, por indicação do Ministério Público, esclareceu.

Estiveram envolvidos na operação elementos do INEM, dos bombeiros de Portimão, da estação salva-vidas de Ferragudo, da Polícia Judiciária e do Comando-Local da Polícia Marítima, referiu ainda a AMN.

As causas da morte são desconhecidas e a investigação está a cargo da Polícia Judiciária.